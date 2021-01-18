DHA KAMERAMANI KARLI YOLDA KAZA YAPIP ÜSTÜNE GELEN ARAÇTAN SON ANDA KURTULDU
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DHA KAMERAMANI KARLI YOLDA KAZA YAPIP ÜSTÜNE GELEN ARAÇTAN SON ANDA KURTULDU

18.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:04
DHA KAMERAMANI KARLI YOLDA KAZA YAPIP ÜSTÜNE GELEN ARAÇTAN SON ANDA KURTULDU

KAĞITHANE'nin ara sokaklarında araçlar kaza yaptı.

KAĞITHANE'nin ara sokaklarında araçlar kaza yaptı. Karda kayan bir araç önce yol kenarındaki araçlara çarptı ardından savrularak hızla kendisini görüntüleyen kameramanın üzerine sürüklendi. DHA kameramanı Harun Uyanık üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu. 

Sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kağıthane'deki ara sokaklar tamamen karla kaplandı. Araçlar yokuşta kayarak park halindeki diğer araçlara çarptı. Maddi hasarlı kazalar DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir araç kazayı görüntülemeye çalışan DHA kameramanı Harun Uyanık'a doğru sürüklendi. Uyanık, hızla üzerine gelen araçtan son anda kurtuldu. Uyanık'ın o anları kamerasına saniye saniye yansıdı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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