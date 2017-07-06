Dha İstanbul- Sirkeci'de Tadilattaki İş Hanında Yangın (2)

Dha İstanbul- Sirkeci'de Tadilattaki İş Hanında Yangın (2)

Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadıİskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştıHaber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHASirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple...

Dha İstanbul- Sirkeci'de Tadilattaki İş Hanında Yangın (2)

Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadı

İskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHA

Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 

Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu.  Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi.  Binanın dış cephesini saran alevlere ilk olarak tadilat çalışması yapan işçiler müdahale etti. Tadilat için kurulan iskelede bulunan işçilerin kovayla su attıkları  görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:

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Binanın görüntüsü

İskele üzerindeki işçilerin görüntüsü

İşçilerin müdahale etmesi

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06.07.2017 - 15.21 Haber Kodu : 170706167