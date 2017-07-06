Dha İstanbul- Sirkeci'de Tadilattaki İş Hanında Yangın (2)

Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadı



İskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştı



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHA



Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.



Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Binanın dış cephesini saran alevlere ilk olarak tadilat çalışması yapan işçiler müdahale etti. Tadilat için kurulan iskelede bulunan işçilerin kovayla su attıkları görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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Binanın görüntüsü



İskele üzerindeki işçilerin görüntüsü



İşçilerin müdahale etmesi



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06.07.2017 - 15.21 Haber Kodu : 170706167