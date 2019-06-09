DHA DIŞ - Haaretz: Türkiye'den hareket eden gemide yangın
– Hareetz gazetesi, Türkiye'den hareket eden ve İsrail'in Hayfa limanı yakınlarında bulunan gemide yangın çıktığını; yangının kontrol altına alındığı duyurdu.
– Hareetz gazetesi, Türkiye'den hareket eden ve İsrail'in Hayfa limanı yakınlarında bulunan gemide yangın çıktığını; yangının kontrol altına alındığı duyurdu.
- İsrail
Hareetz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in Hayfa limanı yakınlarında, Türkiye'nin Mersin şehri limanından hareket eden Panama bayraklı MSC Canberra isimli gemide yangın çıktı. İsrail Deniz Kuvvetleri'nin bölgeye gittikleri; yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yaralanma ya da ölüm olup olmadığı henüz bilinmezken; yangının çıkış nedeni ve gemide oluşan hasarın araştırıldığı duyuruldu.
- İsrail
Kaynak: DHA
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