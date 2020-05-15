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Dezenfektan kullanmaktan tahriş olan deriye çare tavuk ciğeri

Uzmanlar 'triptofan' adı verilen aminoasit içeriği yüksek olan tavuk eti tüketildiğinde beyindeki serotonin seviyesi yükselerek stresin azaldığını, bu sayede rahat bir uyku çekmenin de mümkün olduğunu söylüyor.

Dezenfektan kullanmaktan tahriş olan deriye çare tavuk ciğeri
15.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:16

Uzmanlar 'triptofan' adı verilen aminoasit içeriği yüksek olan tavuk eti tüketildiğinde beyindeki serotonin seviyesi yükselerek stresin azaldığını, bu sayede rahat bir uyku çekmenin de mümkün olduğunu söylüyor. Ayrıca korona pandemisi sürecinde dezenfektan kullanımı sebebiyle kuruyan eller ve hassaslaşan deriye B2 içeren tavuk ciğeri tüketmek iyi geliyor.

HasTavuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, dünyada en fazla tüketilen protein kaynaklarının başında gelen tavuk etinin, vitamin ve mineraller bakımından zengin, tok tutucu özelliğiyle de Ramazan'ın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Tavuk eti yemenin birçok faydası olduğunu belirten Sezer, "Tokluk özelliğinin yanında tavuk eti, kolesterolün, tansiyonun kontrol altına alınmasında ve kilo vermeye yardımcıdır. Tavuk etinde bolca bulunan selenyum metabolik performansı etkiler, insan vücudundaki bağışıklık fonksiyonlarını çalıştırır, metabolizmayı güçlendirir" dedi.

Sezer, Ramazan ayında tavuk eti yemenin faydalarını şu şekilde sıraladı:

"Doğal Anti Depressant olan tavuk ve hindi etinde triptofan adı verilen aminoasit içeriği yüksektir. Koca bir kase tavuk suyuna çorbayı içtiğinizde rahatlamanızı sağlayan bu maddedir. Depresif, huzursuz hissettiğinizde, içtiğiniz tavuksuyu çorba, beyninizdeki serotonin seviyesini yükselterek moralinizi yüksek tutmanızı, stresinizi azaltmanızı ve rahat uyku uyumanıza yardımcı olur. Vücut sağlığınızı ve kas gelişimini destekleyerek kilo verebilirsiniz. Göğüs eti tüketerek, kalp hastalığına neden olan homositin aminoasidini kontrol altında tutabilir, kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz

Göz için faydalı tavuk ve hindi eti, A vitamin grubundan gelen retinol, alfa ve beta karotenler ve lisopen zenginidir. Tüm bu maddeler, sağlıklı bir göze sahip olmanız için gereklidir.

Aynı zamanda tavuk ve hindi eti fosfor kaynağı açısından zengindir. Fosfor, diş ve kemikleri güçlendirdiği gibi böbrek, akciğer ve merkezi sinir sistemi fonksiyonunu destekleyen vücudumuz için çok gerekli bir mineraldir

Orta yaş üzeri kişilerde rastlanan osteoporoz - kemik erimesi - eklem iltihabı rahatsızlıklarına karşı tavuk eti tüketerek önlem alabilirsiniz."

"Dudak çatlamaları ve kuruyan deriye çare tavuk ciğeri"

Birçok gıdada olmayan, vücut için elzem olan niasinin, içeriği açısından önemli ve tavuk etinde bulunduğunu vurgulayan Müjdat Sezer, "Niasin, kansere ve genetik hasarlara karşı savunma geliştiren özel bir B vitamini türüdür. A vitamin grubundan olan retinol, alfa ve beta karotenler ve lisopen tavuk etinde bolca bulunur. Bu maddeler, sağlıklı bir göze sahip olmanız için gereklidir. Tavuk eti fosfor açısından da zengindir. Fosfor, diş ve kemikleri güçlendirdiği gibi böbrek, akciğer ve merkezi sinir sistemi fonksiyonunu destekleyen vücudumuz için çok gerekli bir mineraldir. Tavuk ciğerinde bulunan B2 sayesinde kuru ve hasara uğrayan deriniz iyileşir. Ağızda çıkan aftlardan, dudak çatlamalarından ve kuruyan cildinizden şikayetçi iseniz faydasını hızlı bir şekilde görebilirsiniz" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye dair menü örneği de sunan Sezer, "İftarda bir çorba ile orucu açmak, ardından tavuk etinin besin değerlerini korumak için haşlama, ızgara ya da fırınlanmış şekliyle yanında bir salata ile tüketmek, sağlık için oldukça faydalı. Bu şekilde bir beslenme; uzun süre tokluk hissi oluşturacak, şişkinlik-mide-bağırsak vb. sindirim problemlerinden sizleri uzaklaştırıp, kendinizi hafif hissetmenizi sağlayacaktır" dedi.

Sezer, "HasTavuk olarak insan sağlığına önem veriyoruz. Bizim için en büyük hassasiyetimiz. Sağlığımız yerindeyse, ağzımızın tadı da soframızın tadı da yerindedir. Sağlığımızı en fazla etkileyen şeyler yediklerimiz olduğuna göre, kendi sağlığımız, ailemizin, çocuklarımızın sağlığı için sofralarımızdan proteini eksik etmeyelim. En ekonomik ve en sağlıklı proteinler olan, tavuk -hindi etini, yumurtayı, balığı mutlaka tüketelim" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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