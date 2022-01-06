Karacabey Belediyespor, Devrim Taşkaya ile sözleşme imzaladı

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Devrim Taşkaya'yı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkisine transfer yaptık. Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Devrim Taşkaya ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

Eyüpspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Devrim Taşkaya, bu takımın yanı sıra Beşiktaş, Kahramanmaraşspor, Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi. Genç oyuncu, Şanlıurfaspor ile bu sezon 10 maça çıktı.

AA / Ayhan Fidan - Spor Haberleri

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