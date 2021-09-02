Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı
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Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı

Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır yüklü tır devrildi, tırda bulunan mısırlar çevreye savruldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır yüklü tır devrildi, tırda bulunan mısırlar çevreye savruldu.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırda bulunan mısırlar çevreye saçılırken, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazadan sonra işçiler yere dökülen mısırı toplamaya çalışırken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. - ŞANLIURFA

Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı
Devrilen tırdaki mısırlar ortalığa saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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