Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Bir çelme de Sivasspor'dan - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Bir çelme de Sivasspor'dan

Haberler.com - Haberler | Spor
Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Bir çelme de Sivasspor'dan

Geçen hafta Antalyaspor'a 3-0 kaybeden Alanyaspor, evinde de Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Üç büyükleri yenen Alanya, ligdeki son 4 maçında 3. yenilgisini aldı.

Ligin dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor, galibiyet serisinden mağlubiyet serisine geçiş yaptı. Sivasspor, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Mağlubiyet serisi başladı

GOL KEREM'DEN GELDİ

İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmada gol ikinci yarıda geldi. 53'te Kerem Atakan Kesgin'in golüyle Sivas maçı kazandı. Yiğido'da 86'ncı dakikada Uğur Çiftçi kırmızı kartla atıldı. Alanyaspor böylece son 4 lig maçında 3. kez kaybetti.

Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Bir çelme de Sivasspor'dan

SİVAS RİTMİNİ YAKALADI

Sezona kötü giren Sivasspor ise son haftalarda iyice ritmini yakaladı. Geçen sezonun flaş takımı olan Yiğido, Avrupa takviminin ortadan kalkmasıyla ligdeki eski günlerine dönüş yaptı.

Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

 Volkan Demirel'den canlı yayında taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum

Volkan Demirel'den canlı yayında taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title