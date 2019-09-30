Develispor Seriye Taktı

30.09.2019 09:54

Develispor deplasmanda karşılaştığı Kocasinan Şimşekspor'u 3.dakikada Furkan Ağaca'nın, 23. dakikada İsmail Aydoğdu'nun attığı gollerle 1-2 mağlup etti.



Maç sonrasında açıklama yapan Develispor Başkanı Ali Kabak"Deplasmanda aldığımız galibiyetten dolayı tüm futbolcu ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Takımımız en iyi oyunu oynayarak taraftarlarına güzel bir futbol izletmeyi amaçlıyor,bu güzel futbolun neticesinde 2'de 2 yaptık. Bütün taraftarlarımızı önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmada tribünlere takımına destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA