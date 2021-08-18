Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı

Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl Türkiye 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, seyircisi ve en büyük destekçisi olan Develililerle ilk antrenmanına çıktı.

Bu yıl Türkiye 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, seyircisi ve en büyük destekçisi olan Develililerle ilk antrenmanına çıktı.

7 Ekim'de başlayacak lig öncesi hazırlıkların ve antrenmanların devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı ve Develi Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Cabbar; "Yeni kadromuz, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizle birlikte daha güzel başarılar elde edeceğimize inancım tamdır. Sporun özünde olan birlik ve beraberliği en güzel şekilde temsil eden takımımıza başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı
Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı
Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Cimilli İbo Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:42:51. #1.14#

title