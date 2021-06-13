Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı
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Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı

İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık - Haberler | Ekonomi

Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı Araban Ovası'nda yetişen makarnalık sert buğday hasadı başladı Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı olarak nam salan Araban buğdayında hasat başladı.

Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı

Araban Ovası'nda yetişen makarnalık sert buğday hasadı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı olarak nam salan Araban buğdayında hasat başladı. Hasat sonrası yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürürken, dev makarna üreticileri ise Araban buğdayının peşine düştü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen Araban buğdayı hasadı başladı. Hasatta dönüm başına ortalama 900 kilogramlık yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürürken, büyük makarna üreticisi firmalar ise hasat edilen buğdayı alabilmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadı yapılan tarlaları ziyaret etti. 2021 yılının makarnalık sert buğday hasadının bereketli olması temennisinde bulunan Altun, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının Araban Ovası'nda yetiştiğini ifade etti. Türkiye'deki büyük makarna üreticisi firmaların Araban Ovası'nda yetişen makarnalık sert buğdayı alabilmek için hasat öncesinden yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Altun, hasat edilen buğdayı yüksek tonajlı tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

"Araban Ovası'nda yetişen buğdayın protein oranı yüksek"

Araban Ovası'nda yetişen sert buğdayın hektolitre ağırlığının ve protein miktarının çok yüksek olduğunu aktaran Altun, uzun yıllardan beridir bilinçli çiftçiler tarafından yetiştirilen buğdayın çok kaliteli olduğunu belirtti. İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen sert buğdayın Araban Ovası'nda yetişenlere göre daha düşük olduğunu paylaşan Altun, "Araban Ovası'nda bu yıl 85 bin dönüm alanda makarnalık sert buğday ekimi yapıldı. Şu anda çiftçilerimiz hasada başladı. Bu yıl bölge ve tarlaya göre bir dönüm sulu alanda 800-900 kilogram arasında değişen miktarlarda verim alınıyor. Bu oran da bizim için makul. O yüzden rekolteden de, insanların talebinden de memnunuz. Bir kilogram sert buğday tarlada 2 lira 75 kuruştan satılıyor. Öte yandan bahar mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle susuz kuru tarım yapılan bölgelerde ise dönüme 200 kilogram verim alınıyor" ifadelerini kullandı.

Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı
Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı
Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı
Dev makarnacıların peşinde olduğu Araban buğdayında hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık

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