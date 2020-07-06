Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi. Zirvede yalnız kalan Başakşehir ve Trabzonspor'un emeklerine yazık edilmemesi gerektiğini söyleyen Dilmen, TFF'yi eleştirerek "Ben kazayla TFF başkanı olursam tüm kurulları lağvederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

İlk 2'nin değişme ihtimali kalmadı. Trabzonspor şampiyonluk yarışında Başakşehir'in en yakın rakibi ce finalist. Demek ki, kadrosu da yapılanması da iyi. Başakşehir 4 yıldır şampiyonluk yarışındalar, 4 hafta kala da hala iyi futbol oynayarak, Trabzonspor gibi daha da geniş kadro ve teknik adamla zirveye oturdular. Ek olarka Kopenhag rövanşındalar UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme durumları da var. Ligimizin en iyi takımı ilk 2 sırada diyebiliriz.

"PANDEMİ'DEN SONRA GALATASARAY MECBUREN DÜŞÜŞTE"

Galatasaray'ın pandemi sürecinden sonra ciddi düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Mental anlamda, üst üste gelen sakatlıklarla, bir takımın yarısı diyebileceğimiz şekilde. Tutan ve atanların da hiçbiri yok. Muslera gibi kaleciyle zaten 1-0 önde çıkıyorsun. Okan da bugün başarısız değildi, onu da söyleyelim.

"LİGİMİZ KALİTELİ DEĞİL AMA HEYECANLI"

İlk 2 takım ikili averaja kalabilir. Aşağıda da 3-4'lü averajlara kalabilir. Çok kaliteli bir ligimiz olmamasına rağmen çok heyecanlı bir lig yaşıyoruz. İnşallah 26 Temmuz Türk futbolu için önemli bir durum olur.

"BU YIL HAKEMLİĞLİN KARA YILIDIR"

Bu yıl Türk hakemliğinin kara yılıdır. Çok kötü hakemler oldu, geçen sene de Yusuf hocayı eleştirdik. Ama bu sene yaşananlar unutulur gibi değil. Bu maç için konuşursak hakem yoktu gibi göründü Cüneyt Çakır. Benim işim doğru yorum yapmak. 2 tane ilk yarıda can alıcı pozisyon vardı. İlki Feghouli'nin kırmızısı doğru karar ama Cüneyt Çakır görmedi. Diğer de Trabzonspor'un penaltısı. Bu maçta Ali Palabıyık'tan başka birisi yok muydu? 3 gün sonra neden bunu yapıp şaibelere yol açıyorsunuz? Problemi çıkaran yönetenler. Üzülenler emek sarf edenler.

"G.SARAY'A POZİSYON GELİNCE HAKEM 'OH' DEDİ"

Bu maçın favorisi Trabzonspor'du, onların da kazanması normal. Bu maçta anormal olan Galatasaray'ın penaltı kazanması. Öyle bir verdi ki, "Nereden denk geldin ya" dedi verirken, "Oh" dedi rahatladı düt diye çaldı. Benim ölçülerime göre iki penaltı da penaltı değil. Taylan ve Sörloth topa müdehaleden sonra penaltı oluyor. Galatasaray'a verilen penaltı 2-0 penaltısıdır. Çok net. Ne olur Başakşehir'in Trabzonspor'un emeklerine yazık etmeyin, bu işlere girmeyin.

"BAZI HAKEMLER HATA, BAZILARI İSE YANLIŞ YAPIYOR"

Bazı hakemler yanlış yapıyor, bazıları da hata yapıyor. Anlaşılıyor. Ali Palabıyık'ın gördüğünü çalan bir hakemlikden sonra beynine girdiler. Orta hakemin mimiklerinden zaten anlıyorsunuz. Kamu vicdanı diye bir şey var. Trabzonspor başkanına ceza veriyorsunuz. Karagümrük'ün seneye Süper Lig'de oynama hakkı var değil mi? Başkan Süleyman Hurma bir hata yapmış, sahaya girmiş girmemeli. Girmiş hakeme hakaret etmiş, etmemeli. Kitap sahaya girmemelerini yazıyor. 255 gün aldı Süleyman Hurma, bir gazetede okuyan var mı? Ben görmedim. Ya o fazla, ya da Ahmet Ağaoğlu'nun olayına verilen ceza az. Ahmet bey bugün otelde maç izleseydi ne olurdu? Trabzonsporlu futbolcuların emeklerine neden heba ediyorsunuz.

"SÜLEYMAN HURMA'YA 225 GÜN, AHMET AĞAOĞLU'NA?..."

Ben konuya tersten bakıyorum. Ahmet bey ceza alsaydı bugün maç 3-3 mü bitecekti. Süleyman Hurma 225 gün aldı. Söylemek istediğim Süleyman Hurma'nın cezası doğru ise doğru, diyecek bir şey yok. Buna karar veren hukukçular nasıl bir vicdan sahibi, evlerine nasıl giriyorlar? Olur mu böyle şey? Herkese vereceksin. Amasya, Kastamonu başkanlarına, Ali Koç'a herkese vereceksin ama Trabzonspor'a vermeyeceksin.

"YANLIŞLIKLA TFF BAŞKANI OLURSAM TÜM KURULLARI LAĞVEDERİM"

Yanlışlıkla bir TFF başkanı olursam ki asla istemem, kimse yanlış anlamasın. Eğer öyle bir şey olursa bunların hepsini, tüm kurulları lağvederim. Sivasspor'a 6 günde 3 maç oynatıyorsunuz hiç başka örneğe gerek yok. Karışmayın, göz göre göre her şeyi yapıyorsunuz. Bu insanları birbirine kırdırmak için yapıyorsunuz gibi, üzücü oluyor.

"G.SARAY'A BİR ŞEY DİYEMİYORUM"

Ben Galatasaray'a 2 haftadır şöyledir böyledir diyemiyorum. Teknik direktör açısından yorum yapmam mümkün değil. Falcao yok, Onyekuru gitti. Çok sakatlıklarla boğuşuyorlar. Ben Emre'yi bir kaç haftadır çok beğeniyorum. Yaptığı koşular çok kuvvetli. Seri'nin maçı kartsız bitirmesi... Kaymak gibi maç yönetmiş hakem.

"TARAFTAR FATİH TERİM'E ESTAFURULLAH DER"

Fatih Terim'in taraftara seslenmesine taraftarlar 'estafurullah' der. Böyle sezonlar olabilir. Galatasaray taraftarı sever hocasını. Ben Fatih Terim'in çok şey söylemek istediğini ama söyleyemediğini düşünüyorum.

"AHMET BEY CEZA ALMASAYDI BU MAÇ 3-3 MÜ OLURDU?"

Benim kızım avukatlık okuyor. Avukatlık önemli meslek. Böyle avukat olacaksan okuma kızım buradan söylüyorum. Bu Trabzonspor'a iyilik değildir, kötülüktür. Ahmet bey üzerinden Trabzonspor'a kötülük ediyorsunuz. Ben konuya tersten bakıyorum. Ahmet bey ceza alsaydı bugün maç 3-3 mü bitecekti. Süleyman Hurma 225 gün aldı. Söylemek istediğim Süleyman Hurma'nın cezası doğru ise doğru, diyecek bir şey yok. Buna karar veren hukukçular nasıl bir vicdan sahibi, evlerine nasıl giriyorlar? De ki, ben şu şu durumdan dolayı 'sen bilmiyorsun' desinler. Olur mu böyle şey? Herkese vereceksin. Amasya, Kastamonu başkanlarına, Ali Koç'a herkese vereceksin ama Trabzonspor'a vermeyeceksin.

"YOKLUĞU EN ÇOK ETKİLEYEN ONYEKURU"

"Onyekuru'nun olmaması Galatasaray'ın performansını en çok etkileyen durumdur. Şimdi Feghouli ve Belhanda gibi araya bırakanları topu atacağı kişiler bulunması lazım.