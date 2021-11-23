Dev derbi sonrası Galatasaray kazan kaldırmıştı! İşte Fatih Terim'i çileden çıkaran 3 pozisyon - Haberler Spor
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Dev derbi sonrası Galatasaray kazan kaldırmıştı! İşte Fatih Terim'i çileden çıkaran 3 pozisyon

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karşılaşmada kırmızı kart görürken, maç sonunda hakem yönetimine tepki vardı. Halil Umut Meler'in tartışmalı kararlarının damga vurduğu maçta, dikkat çeken 3 pozisyon Terim'i isyan ettirdi.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasarayson dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Fatih Terim'in hakem Halil Umut Meler'e itirazları dikkat çekerken deneyimli hocayı çileden çıkaran 3 pozisyon yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Fenerbahçe maçında sinirlendiren pozisyonlardan ilki Fenerbahçe'nin golünden önce yaşandı. İrfan Can'ın Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptığını düşünen deneyimli hoca, VAR'ın neden bu pozisyonu incelemediğine isyan etti.

Dev derbi sonrası Galatasaray kazan kaldırmıştı! İşte Fatih Terim'i çileden çıkaran 3 pozisyonGörüntü: beIN Sports

Terim'i oldukça sinirlendiren bir diğer an ise Tisserand'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda Diagne'nin potansiyel penaltısının kesilmesi. Sarı-kırmızılıların atağında avantajı oynatmayan hakem Halil Umut Meler'e oldukça sinirlenen Terim, oyunun durdurulmasına tepki gösterdi.

Dev derbi sonrası Galatasaray kazan kaldırmıştı! İşte Fatih Terim'i çileden çıkaran 3 pozisyonGörüntü: beIN Sports

Terim'i isyan ettiren bir diğer pozisyon olarak ise 90+7. dakikada Serdar Dursun'un Berkan Kutlu'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kararının çıkmaması ve karşılaşmada son düdüğün çalması dikkat çekiyor.

Dev derbi sonrası Galatasaray kazan kaldırmıştı! İşte Fatih Terim'i çileden çıkaran 3 pozisyonGörüntü: beIN Sports

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