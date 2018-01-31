Dev Adamlardan Kahraman Mehmetçiğe Asker Selamı

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde grup liderliğini garantileyen dev adamlar, son müsabaka öncesinde, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e asker selamı ile destek mesajı verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde karşılaştığı 7 maçta 7 galibiyet elde ederek grup liderliğini garantileyen Şehitkamil Belediyespor oyuncuları, son müsabaka öncesinde saha ortasında bir elleri ile Türk bayrağını diğer elleri ile selam durarak, Afrin'de kahramanca operasyon yürüten Mehmetçiğe mesaj gönderdi. Dev adamlar, bölgedeki askerler için dua etti.

"Dualarımız Afrin'deki kahramanlarımız için"

Gönüllerinin ve dualarının Türk ordusunun kahraman Mehmetçikleriyle birlikte olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Spor kulübü A Basketbol Takım Kaptanı Okan Altınbaş, tüm ülke insanının olduğu gibi kendisinin ve takım arkadaşlarının da Afrin'de mücadele eden kahraman Mehmetçik için dua ettiğini belirterek,birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Okan Altınbaş, "Müsabaka öncesinde takım arkadaşlarımızla rakip takımda forma giyen değerli basketbolcu arkadaşlarımız, hakemlerimiz ve türbinleri dolduran basketbolseverlerle ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi büyük bir birlik ve beraberlik tablosu çizdik. İnşallah kahraman askerlerimiz destanlar yazmaya devam edecekler" dedi.

Galibiyet serisi 7 maça çıktı

2017-2018 sezonuna iyi bir başlangıç yapan ve yakaladığı galibiyet serisini 6 maça çıkartarak grupta 12 puan toplayan yeşil-siyahlı basketbol takımı, karşılaştıkları Beslenspor maçından da galibiyetle seriyi 7 maça, puanı ise 14'e çıkardı. Müsabakada 40 dakika boyunca üstünlüğünü elden bırakmayan Şehitkamilli basketbolcular, grup liderliğini garantilemenin ardından gözünü Play Off sürecine dikti. Play-Off'ta şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Altınbaş, "Takım olarak sezona iyi bir başlangıç yapmıştık. Grubumuzda liderliği garantiledik. Bundan sonraki süreçte Play-Off sürecini de namağlup tamamlayarak şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Bizlere büyük destekler veren değerli yöneticilerimize teknik ekibimize ve ailelerimize tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP