Deutsche Bank'tan dikkat çeken değerlendirme: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir - Haberler Ekonomi
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Deutsche Bank'tan dikkat çeken değerlendirme: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası piyasalardaki hareketlilik devam ederken, dolar/TL bugün 14,75 seviyesini gördü. Gözler 16 Aralık'ta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına çevrilirken Deutsche Bank'tan Türkiye ekonomisiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deutsche Bank, Merkez'in sonraki çeyrekte 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabileceğini aktardı.

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı 2022'nin ilk çeyreğinde 1000 baz puanlık faiz artırımı yapmaya zorlayacağını belirtti.

Aralık ayındaki toplantıda TCMB'nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini söyledi. Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB'nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25'e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören Deutsche Bank ekonomistleri, 2022'nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30'a kadar tırmanacağını düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022'de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 10,1 büyümesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve iş çevresi için belirsizliği artıracağını, bunun da ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını söyledi. Deutsche Bank 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesini bekliyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)
Orhan Erol:suclu devlettır. dıs gucler ve ıcerdekı baronlar dolar uzerınde san saldırıyor butun devlet ıhale turk lırasıyla futbolcu maası turklırası oynamak ısteyen gelıp oynayacak sadece doları italatte kullanılacak Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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