Son dakika haberi! Destici: Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siyaset yapılmaz
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Son dakika haberi! Destici: Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siyaset yapılmaz

02.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:06
Son dakika haberi! Destici: Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siyaset yapılmaz

Son dakika gündem haberine göre BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz üzerinden siyaset, bilek güreşi, iktidar, hükümet eleştirisi yapılmaz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz üzerinden siyaset, bilek güreşi, iktidar, hükümet eleştirisi yapılmaz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, koronavirüs ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de artan vaka sayıları ile karşı karşıya olunduğunu belirten Destici, "Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirleri destekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan bunlara azami derecede uymalarını istirham ediyoruz. Bu hem hepimizin insani hem de vatandaşlık görevidir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırılar hepimizin canını sıkıyor, üzüyor. Bunları görmek istemediğimizi bir kere daha buradan ifade ediyorum. Onlarca sağlık çalışanımız insan hayatını kurtarmak, insanları iyileştirmek için kendilerini tehlikeye atarak hayatlarını kaybettiler. Bu çok büyük bir özveridir. Bu özveride bulunan, hastalarını iyileştirmek, onlara hizmet etmek için evlatlarını yetim bırakarak hakka kavuşan sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİL BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞACAK'Destici, Libya'ya gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk gemisinde yapılan arama ile ilgili, "Libya'ya mal götüren gemimize yapılan itibarsızlaştırma tavrını bir kere daha reddediyorum ve kınıyorum. Hiçbir uluslararası hukuka dayanmayan bir tarzla bu işlem gerçekleştirildi. Gayesi, amacı belli; Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili done toplamaya çalışıyorlar ki, Türkiye'yle ilgili yaptırımlar açıklayabilsinler. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi sularında hidrokarbon, doğalgaz ve petrol yatakları araması. Türkiye bulursa, ekonomik olarak bağımsızlığına kavuşursa, ödleri kopuyor. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye gün gelecek, çok uzun da sürmeyecek; ekonomik olarak da rahatlayacak, ekonomik bağımsızlığına da kavuşacak. Ondan sonra Misak-ı Milli sınırlarımızdan başlayarak, kendi çevremizdeki bütün soydaşlarımızı ve dindaşlarımız da kardeş ve soydaş ülkelerle birlik olarak güçlü bir Türkiye önderliğinde bütün bu emperyalistlerin zulümlerine, işgallerine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.'NET ÖZÜR KELİMESİ DUYMADIK'Destici, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programındaki sözlerine de tepki göstererek, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz üzerinden siyaset, bilek güreşi, iktidar, hükümet eleştirisi yapılmaz. Hele ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şuursuzca 'satılmakla, satılmışlıkla' itham etmek en büyük satılmışlıktır. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bunu söyleyene de bir faydası yoktur ki, olmadığı da açıkça ortaya çıkmıştır. Daha da önemlisi, sehven bir televizyon programında, basın toplantısında ağzınızdan bir söz çıkabilir. Bunu tüm siyasetçiler yaşıyor. Lakin sehven böyle bir söz söylenilmişse, yapılması gereken, açık ve net bir şekilde özür dilemektir. 'Ben bunu söylemek istemedim, benim kastım bu değildir, ağzımdan bu cümle yanlış çıkmıştır. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Mehmetçiğimiz olmak üzere bütün Türk milletinden özür diliyorum.' Bugüne göre bu şekilde net özür kelimesi duymadık."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ

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