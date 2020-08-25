HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Destek paketleriyle mobilyacılar rahat nefes aldı

Pandemi nedeniyle yaz sezonuna durgun giren mobilya sektörü, iç pazarda ve ihracatta yaşanan hareketlenme ile rahat bir nefes aldı.

Destek paketleriyle mobilyacılar rahat nefes aldı
25.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:53

Pandemi nedeniyle yaz sezonuna durgun giren mobilya sektörü, iç pazarda ve ihracatta yaşanan hareketlenme ile rahat bir nefes aldı. Haziran ayı ile birlikte rotayı tekrar yurt dışına çeviren sektörün yıl sonu hedefi, 4 milyar dolarlık mobilya ihracatı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana duraksayan sektörlerden biri de mobilya sektörü oldu. Mart-Nisan-Mayıs aylarında yavaşlayan sektör; haziran ayında devlet bankalarının önderliğinde başlanan ve özel bankaların da destek verdiği kredili konut satışları, sosyal hayata destek kredileri, düğünlerin başlaması ve ihracatın artması ile ilk 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 büyüdü. Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Türk mobilya sektörü olarak pandemiden önce 2020 yılına dair hedefimiz, 3 milyar dolardı. Pandemiye rağmen temmuz ayı itibarıyla hedefimizin üzerine çıktık. Bu da 2021'de altın çağımızı yaşayacağımızın bir göstergesi" dedi.

Haziran ayında mobilya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 48 arttı

Türkiye'de mobilya ihracatının salgına rağmen ilk 7 ayda gösterdiği performansı değerlendiren Murat Erat, "Haziran ayında devlet desteğiyle başlatılan kredili konut kampanyaları ve sosyal hayata destek kredi paketlerinin etkisiyle konut satışlarında haziran ve temmuz aylarında ciddi artışlar yaşandı, evler tekrardan düzülmeye başlandı. Yeni ev sahiplerinin ve normalleşme ile birlikte evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden çiftlerin mobilya ihtiyacını karşılamak için yaptığı alışverişler, mobilya sektörünü de hareketlendirdi. Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla mobilya ihracatında da yüzde 48'lik artış yaşandı. Mevcut tablo bu şekilde devam ederse son 5 yılda mobilya ithalatımızda kaydedilen yüzde 41'lik azalmayı da yüzde 50'lerin üzerine çıkarabiliriz. Bu sayede yerli mobilya üreticisinin yüzü daha fazla güler" ifadelerini kullandı.

"2020 için hedeflediğimiz 4 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştireceğiz"

Dünyanın 179 ülkesine ihracat yapan mobilya sektörünün her sene dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biri olduğuna da değinen Murat Erat, "Koronavirüs pandemisinin bütün dünyayı durdurduğu bu dönemde de ihracatımız azalmasına rağmen durmadı. Hem mobilya üreticileri olarak bizler hem de perakendecilerimiz, elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörümüzün ihracatını artırmayı başardık. Mobilya sektörü olarak, yılın ilk 7 ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz olan 4 milyar dolarlık ihracata da ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Ekonomi
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Amber Heard Demet Özdemir Sertab Erener
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Sinan Gümüş Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Destek paketleriyle mobilyacılar rahat nefes aldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:54:47. #1.15#
title