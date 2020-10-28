Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için "Malum teknik direktör" demesi, sosyal medyada tepki çekti
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Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için "Malum teknik direktör" demesi, sosyal medyada tepki çekti

28.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:31
Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için

Fenerbahçe, düzenlediği tanıtım gecesiyle resmi taraftar uygulaması Mohikan'ı tanıtırken, organizasyona katılan şarkıcı Derya Uluğ'un sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman için "Malum teknik direktör" sözlerini kullanması tepki çekti.

Fenerbahçe'nin resmi taraftar uygulaması olan Mohikan'ın tanıtım gecesine sanat dünyasından da birçok Fenerbahçeli isim katılım gösterdi. Geceye şarkıcı Derya Uluğ'da katıldı. Organizasyonun sunucusu İlker Ayrık, Uluğ'a bağırmaktan sesinin kısıldığı bir Fenerbahçe maçını sordu.

"MALUM TEKNİK DİREKTÖR" SÖZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Derya Uluğ, ''Marsilya maçıydı 2-0 öndeydik, Alex maçtan çıktı ve 2-2 berabere kaldık, sonra elendik. O maçta öfkeden bağırmıştım'' demesine karşın o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman için Derya Uluğ'un 'malum teknik direktör' ifadesini kullandığı sosyal medyada yayılarak tepki gösterildi.

Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için 'Malum teknik direktör' demesi, sosyal medyada tepki çekti

Derya Uluğ'un bahsettiği Fenerbahçe-Marsilya maçı 8 sene önce oynandı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 20 Eylül 2012'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Marsilya ile karşılaşmış 2-0 öne geçmesine karşın karşılaşma 2-2 tamamlanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TREND TOPIC OLDU

Bu gelişmelerin ardından Alex, Aykut Kocaman ve Derya Uluğ isimleri, Twitter'da trend topic listesine girdi.

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde o sezon yarı final oynamış ve Benfica'ya 1-0'ın rövanşında 3-1 mağlup olarak yarı finalde elenmişti.

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Haber Yorumları (5)
COŞKUN: Bu mohikan muhabbeti bu gune kadar oluşmuş kanarya kuş ezikliğinden olabilir mi acaba biraz daha sert mucadeleci bir imaj yaratmanın ilk adımı olabilir, bence kuşu da kaldırın ayı olsun simge mesela gucu sakınliği ifade eder belki şampiyonluk bu uğursuz kuş yuzunden gelmiyor olabilir
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FB: senin isim daha bi ezik COŞKUUUUN. . . . .
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YORGUN: AVRUPA BAŞARINIZ NEREDE? AVRUPA''DA KAÇ KUPANIZ VAR? FİNALİNİZ VAR MI? TÜRKİYE''DE NASIL KAZANDIĞNIZ MALUM!!!
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