Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını indirmeyi başaramadı. Fenerbahçe'de Altay kurtarışlarıyla maça damga vururken Ozan'da attığı müthiş golle yıldızlaştı. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ derbi sonrası sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı. Erol Bulut'a seslenen şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ozan Tufan- Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca" ifadelerini kullandı.