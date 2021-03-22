Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca
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Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca

22.03.2021 00:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:48

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını indirmeyi başaramadı. Fenerbahçe'de Altay kurtarışlarıyla maça damga vururken Ozan'da attığı müthiş golle yıldızlaştı. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ derbi sonrası sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı. Erol Bulut'a seslenen şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ozan Tufan- Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını indirmeyi başaramadı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler 48. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu beraberlikle 64 puanla zirvede bulunan bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.

109 KM HIZA ULAŞTI

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı. Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi. Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti. Ozan Tufan'ın golünde top, 109 km hıza ulaştı.

EROL BULUT'A SESLENDİ

Derya Uluğ, Ozan'ın Fenerbahçe'ye beraberliği getiren harika golü sonrası Erol Bulut'a seslendi, ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ozan Tufan- Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca" ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca
Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca
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