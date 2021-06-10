Derince'deki 41 projenin yüzde 66'sı tamamlandı
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Derince'deki 41 projenin yüzde 66'sı tamamlandı

Derince'deki 41 projenin yüzde 66'sı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, esnaf ve vatandaş bir araya geldiği buluşmada, ilçede planladıkları projelerin yüzde 66'sının tamamlandığını söyledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, esnaf ve vatandaş bir araya geldiği buluşmada, ilçede planladıkları projelerin yüzde 66'sının tamamlandığını söyledi.

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan 41 seçim vaadini hızla yerine getirirken diğer taraftan esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Aygün son olarak Yenikent Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aygün'e Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

Katılımcı yönetim anlayışları gereği istişarenin kendileri için en önemli unsur olduğunu dile getiren Başkan Aygün, "Yola çıkarken 41 projemiz vardı ama en önemli projemiz halkımızın gönlüne girmekti. Hamdolsun pandemi sürecinde de fırsat bulduğumuz her an vatandaşlarımızla bir araya gelip onların taleplerini dinleyerek çözüm üretmekten mutluluk duyuyoruz. Projelerimizin yüzde 66'lık kısmını şimdiden tamamladık. İnşallah verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Başkan Aygün, sohbet esnasında Yenikent Mahallesi ve ilçe genelinde hizmete sundukları projelerle ilgili bilgiler de verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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