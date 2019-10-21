Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

21.10.2019 15:33
Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Nurdağı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezindeki Hurşit Camii'nde düzenlenen törene, Gaziantep Vali Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı


Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, kılınan cenaze namazının ardından Nurdağı Şehitliği'nde tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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