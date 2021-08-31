Deregümü köyünün kesme çiçekleri dış pazar için hazır

Isparta'nın Deregümü köyünde yetiştirilen karanfiller, Avrupa ve Arap ülkelerine satılmak için hazırlanıyor.

Isparta'nın Deregümü köyünde yetiştirilen karanfiller, Avrupa ve Arap ülkelerine satılmak için hazırlanıyor.

Deregümü köyünde, yaklaşık 15 yıl önce verimi düşük olan gül bahçeleri ve üzüm bağlarının yerine seralar kuruldu. Burada farklı ürün arayışları içerisine giren köylüler, karanfil ağırlıklı kesme çiçek üretimine yöneldi.

Hasadı devam eden karanfil, soğuk hava depolarında muhafaza edildikten sonra İspanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Kesme çiçeğin hasadında ve ihracat için hazırlanmasında hem yerel halk hem de dışarıdan gelen tarım işçileri çalışıyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, köyün seralarıyla meşhur olduğunu söyledi.

Modernleşen tarıma Deregümü köyünün uyum sağladığını belirten Selçuk, "Bu köy tarımda örnek bir köyümüz oldu. İşsizliğin giderilmesi konusunda da örnek oldu. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide 300 milyon dal karanfil üretimi yapılıyor. Bu ürettiğimiz karanfiller renklerine göre Avrupa ve Arap ülkelerine gidiyor." diye konuştu.

Köyün nüfusu kadar istihdam sağlanıyor

Deregümü köyü Muhtarı Ali Toprakçı da köydeki hasadın hazirandan beri devam ettiğini aktardı.

Çiçeğin büyük bir bölümünün ihraç edildiğini ifade eden Toprakçı, "İhracat sayesinde müthiş şekilde ülke ekonomisine bir girdi sağlıyoruz. Köyde sadece çiçek üretimiyle kalmayıp, aynı zamanda solucan çiftlikleri, mantar üretim tesisleriyle de başka üretimlere devam ediyoruz. Eskilerin de dediği gibi 'Üretmeyen toplum yok olur'. Biz de bu çerçeveden bakarak devamlı üretim yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık köyün nüfusu kadar istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen