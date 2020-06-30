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Derecik ilçesinde sebze yetiştiriciliği

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde vatandaşlar seracılık ve sebze yetiştiriciliğinde büyük bir başarı elde etti.

Derecik ilçesinde sebze yetiştiriciliği
30.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:19

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde vatandaşlar seracılık ve sebze yetiştiriciliğinde büyük bir başarı elde etti.

1992 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılan Dedecik ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde güvenliğin yeniden sağlamasıyla birlikte yöre halkı tarafından boş olan tarlalar değerlendirilmeye başlandı. Köyde sulak olması ve iklimin her türlü sebze ve meyvenin yetiştirilmesine uygun olması nedeniyle köylüler çiftçiliğe yöneldi. Çiftçilerden Salih Yaman, 28 yıl önce köylerinin güvenlik nedeniyle boşaltıldığını Derecik merkeze yerleştiklerini belirterek, "Mecburen çoluk çocuğumuzu yanımıza alarak Derecik merkeze yerleştik. Fakat Allah devletimizden razı olsun, son zamanlarda bölgemize önemli projeler gerçekleştirerek bizim gibi çiftçilere önayak oldu. Şimdi köyümüze gidip ekinlerimizi ekiyoruz. Ektiğimiz ekinlerle hem ailemize bakıyoruz hem de para kazanıyoruz" dedi.

Yusuf Yalçın da, devletin destekleriyle beraber köyde yeniden çiftçiliğe başladıklarını belirterek, "Bereketli olan topraklarımızı yeniden değerlendiriyoruz. Tarlalarımıza domates, patlıcan, patates, salatalık, soğan, marul, biber, sarımsak, kavun, karpuz ve çilek gibi birçok ürün ekmeye başladık. Topraklarımız bereketli, hem biz yiyoruz hem de Derecik ve Şemdinli'deki marketlere pazarlıyoruz. Ailemizin gelirini rahatlıkla sağlıyoruz. Bu tarlalar sayesinde birçok aile geçimini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Derecik Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Akbaş ise Tarım ve Orman Bakanlığının bölgeye çok önem gösterdiğini söyleyerek, "Çiftçilerimizin birçok projesi onaylanarak vatandaşlarımız refaha kavuştu. Gençlerimiz artık ciddi anlamda çiftçilik için kafa yoruyor ve projeler üretiyor. Bölgede artık karamsarlık yerine umut yeşeriyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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