Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı

28.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:38
Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı

Derby Country'de forma giyen eski A Milli yıldız Colin Kazım Richards, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Kazım'a sosyal medyadan destek mesajları geldi. Çocuklarına durumu açıklayamayan futbolcunun çok üzgün olduğu öğrenildi.

İngiltere Championship'te 1-1 beraberlikle sona eren Derby Country-Nottingham maçında takımının golünü atan Colin Kazım, karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında haber oldu.

ÇOCUKLARINA DURUMU AÇIKLAYAMADI

Colin Kazım yaşananlardan çok etkilenen çocuklarına durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün. Yaşananların ardından başta Derby Kulübü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım'a destek mesajları gönderdi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan ırkçı saldırılardan sonra Derby Country, "Oyuncularımızdan Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" dedi.

Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı
Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı
Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı

MİLLİ TAKIM HESABINDAN KINAMA MESAJI

Milli Takımlar resmi Twitter hesabı da Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı kınadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" denildi.

Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Berat Albayrak Selahattin Demirtaş Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 14:39:35. #1.14#
title