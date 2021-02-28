Derby Country'de forma giyen Colin Kazım Richards sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı

Derby Country'de forma giyen eski A Milli yıldız Colin Kazım Richards, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Kazım'a sosyal medyadan destek mesajları geldi. Çocuklarına durumu açıklayamayan futbolcunun çok üzgün olduğu öğrenildi.

İngiltere Championship'te 1-1 beraberlikle sona eren Derby Country-Nottingham maçında takımının golünü atan Colin Kazım, karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında haber oldu.

ÇOCUKLARINA DURUMU AÇIKLAYAMADI

Colin Kazım yaşananlardan çok etkilenen çocuklarına durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün. Yaşananların ardından başta Derby Kulübü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım'a destek mesajları gönderdi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan ırkçı saldırılardan sonra Derby Country, "Oyuncularımızdan Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" dedi.

MİLLİ TAKIM HESABINDAN KINAMA MESAJI

Milli Takımlar resmi Twitter hesabı da Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı kınadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" denildi.