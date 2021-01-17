Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Futbolcuların kendisi için yaptığı tezahürattan dolayı duygulandığını dile getiren Sergen Yalçın: "Oyuncular bana tezahürat yaptı, beni duygulandırdı arkadaşlar. Oyunla ilgili çok teşekkür ediyorum hepsine. Ocak ayı zorluydu. Bu periyotta çok fazla maç oynuyoruz. Çok mücadele ediyor, yoruluyor, özveriyle oynuyorlar. Hepsine teşekkür etmemiz lazım. Zaman zaman oyuncuların performansları düşük çıkabiliyor. Bu periyotta bu normal" dedi.

"OYUNCULARI İYİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Ligde puan farkını açtıklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Bazen oyuncuları değiştiriyoruz. Bugün Mensah, N'Koudou'yu beklettik. Gökhan'ın dönüşü önemli. Adem aramıza katıldı. Çok iyi durumda. Bugün iyi mücadeleydi. Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık. Puan farkını artırdık. Ligin üstündeki pozisyonumuzu koruduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarı yanımızda hissediyoruz. Güzel bir gün oldu. Derbi galibiyeti güzeldir" dedi.

"PUAN FARKINI AÇIYORUZ"

Son 8 maçın 7'sinde gol yemediklerinin altını çizen Sergen Yalçın, "Bugün yarın bu zevki yaşayacağız. Perşembe pazar zor 2 maç var. Onlara hazırlanacağız. Kazanmak her zaman güzeldir. Bizim pozisyonumuz çok zor. Kazanınca hayat güzel ama işler kötü gidince büyük camiada çalışmak çok zor. Mutluyuz tabii. Kazanmak, pozisyonumuzu korumak, oyuncuların isteği ve arzusu çok mutlu ediyor. Biz sezon başında çok sağlıklı bir başlangıç yapamadık. Avrupa kupası, transferlerin geç gelmesi, hazırlık devresi yaşayamamamız kötü başlamamıza neden oldu. Şöyle bir rakam var, son 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Biz birbirimize bağlanıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Pozisyon vermedik. Galatasaray 10 kişi kalınca son bölümde tek taraflı bir oyun oldu. Gollerle birlikte çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

RIDVAN YILMAZ: BU MUTLULUK PARAYLA SATIN ALINAMAZ

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta orta yapıp gol attığımız için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Tamamen bir aile gibiyiz. Ağabeylerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi de bizim hocamız olduğu için ona sevgimiz, saygımız sonsuz. O bizim için, biz onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

N'KOUDOU: ŞAMPİYONLUK İÇİN HENÜZ ERKEN

Maçın ardında yayıncı kuruluşa konuşan N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet çok önemliydi. Maça konsantre başlamıştık. Saha istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı mücadele şeklinde geçti. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

N'Koudou şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Derbilerde farklı oyunlar oluyor. Hafta içinde bu maçlara farklı hazırlanırsanız. Bu tarz maçları oynamak güzel olmuştur, galip gelmek de güzeldir. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik, Galatasaray'ı da yendik. Şampiyonluk için henüz erken. İyi yoldayız, zirvedeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."

ROSIER: ÖNÜMÜZDEKİ ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rosier, "Kazandığımız için çok mutluyum, çok memnunum. Zirvede kalabilmemiz, pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu. Takım halinde çok iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasındaki atmosfere de değinen Rosier, "Birlikte marşlar söyledik, fotoğraf çektirdik. Böyle bir galibiyeti kutlamak güzel. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.