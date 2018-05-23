Derbide Hastanelik Olan Şenol Güneş'in Hastane Raporu Ortaya Çıktı
F.Bahçe derbisinde hastanelik olan Şenol Güneş'in hastane raporu ortaya çıktı. Rapora göre Güneş'in başında yaralanma, tansiyonunda yükselme ve sol göz retinasında yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına gelen yabancı bir madde sonrası yaralanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan karşılaşmanın üzerinden haftalar geçtikten sonra Şenol Güneş'in hastane raporları ortaya çıktı.
TANSİYONU YÜKSELMİŞ
Raporda Şenol Güneş'in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı belirtildi. Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre raporda Şenol Güneş'in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi de yer aldı. İlk olarak 19'a çıkan Güneş'in tansiyonunun gece boyunca 17.4'te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş'e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.
SOL GÖZÜNDE RETİNA YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ
Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Şenol Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı. Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinada yırtık tespit edildi.
Raporlar şu şekilde:
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Ben ordaydım Şenol Güneşin kalbi durmuştu.Şenol Güneşe kalp masajı yapıyorlardı.Ben öldü dedim ama ölmedi ucuz yırtmış geçmiş olsun Şenol hoca ölüyordu adam az kalsın vah vahh vahhhCevap Yaz Yayından Kaldır
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senol efendi vicdanin rahatsa mesele yok sana yapilan cok ayip sayet abarttiysan vicdanin hep rahatsiz kalsinnnn hep basarisiz ol insallah 4 cülk 5 lik olsun yerinCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU SENE FENER NEYİ ALDI????A- TÜRKİYE KUPASIB-LİG ŞAMPİYONLUĞUC-UEFA VARDAR TRAŞ KUPASID-AZİZ YILDIRIM NKİNİCevap Yaz Yayından Kaldır
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AYNISI YAPILIR ÜCRET 100 TLCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Raporda doktor kaşesi yok , diploma numarası yok , imzası yok o yüzden yazılanlar geçersiz. Saygılar , sevgiler.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır