Derbide Hastanelik Olan Şenol Güneş'in Hastane Raporu Ortaya Çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına gelen yabancı bir madde sonrası yaralanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan karşılaşmanın üzerinden haftalar geçtikten sonra Şenol Güneş'in hastane raporları ortaya çıktı.

TANSİYONU YÜKSELMİŞ

Raporda Şenol Güneş'in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı belirtildi. Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre raporda Şenol Güneş'in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi de yer aldı. İlk olarak 19'a çıkan Güneş'in tansiyonunun gece boyunca 17.4'te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş'e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.

SOL GÖZÜNDE RETİNA YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ

Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Şenol Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı. Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinada yırtık tespit edildi.

Raporlar şu şekilde: