"Depremle ilgili alınacak tedbir eski binaların yenilenmesi"

16.08.2019 14:25

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, depremle ilgili alınacak en önemli tedbirin eski binaların yenilenmesi olduğunu belirterek, "Biz de bu çerçevede, yapı stokumuzun çok eski olduğunu dikkate alarak 2009 yılında göreve geldikten sonra bugüne kadar dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yaptık." dedi.

Esenler güney rezerv alanında basın mensuplarıyla biraya gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, özellikle 17 Ağustos 1999 sonrasında depremin ortaya çıkardığı tablonun ardından yapı stoklarının yenilenmesi konusunda çok ciddi bir mesafe katedildiğini, bu tarihten itibaren Türkiye'nin her yerinde çok aktif çalışmalarla yapıldığını söyledi.

Esenler'in, yapı stoku açısından İstanbul'un en sorunlu ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Göksu, "Kilometrekareye en fazla insan düşen ilçelerin başında geliyoruz. Bu çerçevede yapı stokumuzun eskiliğini dikkate alarak, depremle ilgili tedbirleri konuşuyoruz. Depremle ilgili alınacak tek bir tedbir var. Eski binaların yenilenmesi. Biz de bu çerçevede, yapı stokumuzun çok eski olduğunu dikkate alarak 2009 yılında göreve geldikten sonra bugüne kadar dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Açıklaması sırasında Esenler'in eski binalarını ve krokilerini de gösteren Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esenler'de büyük dönüşümler yaparak depremle ilgili riski azaltma gayreti içine girdik. Bir taraftan afet riski taşıyacak konutlarımızın yenilenmesi üzerine, diğer taraftan olası bir afette nasıl tedbirler alırız diye yoğunlaştık. Olası tedbirlerle ilgili, Türkiye'de ender belediyelerde var olan tam donanımlı 51 ayrı fonksiyona sahip, her girdiği yerde her türlü afet riski ile mücadele edebilecek, afette kurtarma ekipmanı içeren özel bir araç aldık. Türkiye'de bu araçtan, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bizim gibi birkaç belediye vardır. Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet söz konusu olduğunda 24 saate göreve hazırdır. Kendimiz özel dizayn olarak bu aracı yaptırdık. Ayrıca bir arama kurtarma ekibimiz var. Bunlar afet olduğu zaman aldığımız tedbirler."

Başkan Göksu, Esenler ilçesinin yaklaşık 18,5 kilometre yüz ölçümüne sahip olduğunu, bu alanın 7,4 milyon metrekaresinde normal nüfusun yaşadığını belirterek, "Bu alanda artık yapılaşma bitmiş, bina stoklarının en yenisi 30 yıllara varıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2006 yılı verilerine göre 98 bin 160 konutta problem vardı. Bu konutların yenilenmesi ile ilgili kendimize bir yol haritası belirledik. Şu ana kadar çok şükür yaklaşık 56 bin konut yenilendi. Bu yenilenen konutların yaklaşık 6 bini kamu eliyle, diğerleri özel sektör-kamu iş birliği ve özel sektör- şahsılar aracılığıyla yapıldı." ifadesini kullandı.

Göreve geldiklerinde Esenler'in yüzde 86'sının ruhsatsız, imarsız ve riskli yapılardan oluştuğunu dile getiren Göksu, "Şu anda bu oran yüzde 60. Geriye kalan konutlarımızın hangi yöntemle hangi süreç içerisinde dönüşeceği takvim olarak ortada. Hedefimiz Esenler'i, 2023 yılına kadar riskli yapıların büyük bir bölümünü bitirmiş bir ilçe haline getirmek. Şu anda içinde bulunduğumuz alan rezerv alanıdır. 8,7 milyon metrekare yeni bir alan ilave edilerek, bu alan deprem için dönüşüm alanı ilan edildi. Buraya dönüşüm konutlarımızı inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapıyoruz"

Göksu, ilk etapta 16 bin 500 konutu rezerv alanına transfer edeceklerine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Boşalttığımız yerde plan lejantının içinde bir proje yapmayacağız. Mevcut Esenler'in içinde 1,5 milyon metrekare alan açılacak. Böylece Esenler nefes alacak. Hedefimiz 2020 sonu itibarıyla konutları etap etap teslim etmek, bütün konutlarımız bittiğinde Esenler'i deprem konusunda risk taşıyan alandan çıkarmaktır. Türkiye'de en fazla konut yıkmış, yapmış ve hak sahibine teslim etmiş bir belediye olarak bu konuda çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin en geniş kentsel dönüşüm alanındasınız. Dünyada sayılı oranda bir dönüşüm alanı. Bu alanda konutlarımız bittiğinde 2020 sonunda teslimatları yapacağız. Şu anda bu alanda 240 bin metre millet bahçesi vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Proje tamamıyla bittiğinde 400 bin metreye çıkıyor. İkinci etapta ise Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapıyoruz. Dünyada kentsel dönüşümle üretilen en büyük şehir parkı olacak."

Başkan Göksu, daha sonra inşaat halindeki binaların önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçinde bulunulan alanın Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olduğunu vurgulayan Göksu, "Bu alan yaklaşık 1 milyon metrekarelik. Dönüşüm konutlarımız devam ediyor. Esenler'de riskli yapıların dönüşümü için kullanacağımız konutların inşa edildiği alandayız. Şu anda konutlarımız yükseliyor. Yüksekliği 5 katı geçmeyen ve her birinin altında yeterince otoparkı olan, her bir donatıyla 400 metre maksimum mesafede ulaşılacak, kişi başı 21 metre yeşil alanı olan özgün bir şehir olarak kuruluyor. Şu ana kadar 1500 konutumuzun ihalesi yapıldı. Birinci etap inşaatları bitme noktasına geldi. İkinci etap ve 3. etap inşaatları başlayacak. 19 Ağustos'ta 4. etap ihalesi yapılarak konut üretimine devam edilecek. Burada 2020 yılı sonu itibarıyla Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü için konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." diye konuştu.

Göksu, rezerv alanın aynı zamanda örnek bir kentsel dönüşüm alanı uygulaması olarak da projelendirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Her bir donatıya ilişkin alanlar kendi içerisinde en ileri veri neyse bu veriler dikkate alınarak kurgulandı. Dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olarak dizayn ediliyor. Bu şehrimizde kesinlikle site yok, tamamı komşuluk üzerine kurgulanmış, bir mahalle kültürüyle inşa edilen yapılardır. Burada esas aktaracağımız şey 17 Ağustos depremi dolayısıyla her birimizin gündemine yeniden gelecek olan depremle ilgili hazırlıklarımız. İşte biz bugün en büyük hazırlık işin neticesini görebileceğimiz mekan olduğu için sizleri buraya davet ettik. Bazen kentsel dönüşüm meseleleri siyasi manipülasyonlara çok rahat getiriliyor. Geçenlerde bir televizyon kanalını izliyorum. 'Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi iptal edildi.' diyor. Nasıl iptal edildi? Burada inşaatlar devam ediyor. Tabii dilin kemiği yok. Burası Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Projemiz eksiksiz şekilde devam ediyor. Projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Bütün binalarımız TOKİ tarafından inşa ediliyor. En riskli yapılardan başlayarak konutları teslim edecek, her yıl riskimizi azaltarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA