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'Depremde ayakta kalma ekonomisi ile durgunluk biter'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, inşaat, mobilya ve ilgili diğer alanlarda depreme özel Ar-Ge üretim faaliyetlerine başlanmasını önerdi, "Depremde ayakta kalma ekonomisi" uygulamaya başlanması halinde, ekonomik durgunluğun ortadan kalkabileceğini söyledi.

03.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:13
'Depremde ayakta kalma ekonomisi ile durgunluk biter'

CHP Genel Başkan Yardımcısı , inşaat, mobilya ve ilgili diğer alanlarda depreme özel Ar-Ge üretim faaliyetlerine başlanmasını önerdi, "Depremde ayakta kalma ekonomisi" uygulamaya başlanması halinde, ekonomik durgunluğun ortadan kalkabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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