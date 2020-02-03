'Depremde ayakta kalma ekonomisi ile durgunluk biter'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, inşaat, mobilya ve ilgili diğer alanlarda depreme özel Ar-Ge üretim faaliyetlerine başlanmasını önerdi, "Depremde ayakta kalma ekonomisi" uygulamaya başlanması halinde, ekonomik durgunluğun ortadan kalkabileceğini söyledi.
03.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:13
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, inşaat, mobilya ve ilgili diğer alanlarda depreme özel Ar-Ge üretim faaliyetlerine başlanmasını önerdi, "Depremde ayakta kalma ekonomisi" uygulamaya başlanması halinde, ekonomik durgunluğun ortadan kalkabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com