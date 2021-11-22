Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Kasım 2021 Pazartesi günü deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzurum'da deprem mi oldu? 22 Kasım Pazartesi Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Erzurum'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu?
ERZURUM (Haberler.com) - Sürekli kendini hatırlatan deprem gerçeği gündemden düşmüyor. Son dakika gelen haberler e göre Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzurum'da deprem mi oldu? 22 Kasım Pazartesi Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Erzurum'un Köprüköy ilçesi olduğu ve depremin 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu. Saat 11.31'de meydana gelen deprem, yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Saat 11.31'de 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, birkaç gün önce ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.
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