Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde?

ERZURUM (Haberler.com) - Sürekli kendini hatırlatan deprem gerçeği gündemden düşmüyor. Son dakika gelen haberler e göre Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzurum'da deprem mi oldu? 22 Kasım Pazartesi Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Erzurum'un Köprüköy ilçesi olduğu ve depremin 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu. Saat 11.31'de meydana gelen deprem, yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Saat 11.31'de 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, birkaç gün önce ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.

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