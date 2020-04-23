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Şenol Güneş, Denys Boyko, Beşiktaş, Spor, Haber

Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende

Beşiktaş'ın eski kalecisi Denys Boyko, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında siyah beyazlı kulüpte yaptığı yanlışları ayrılık sonrasında anladığını ve suçun kendisinde olduğunu itiraf etti.

23.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende

Beşiktaş'ın eski kalecisi Denys Boyko, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında siyah beyazlı kulüpteki kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kariyerine kötü başladığını dile getiren Ukraynalı file bekçisi, "O dönem sadece kupa maçlarında görev alıyordum. Psikolojik olarak hazır değildim. Şenol Güneş de kazanan kadroyu bozmak istemiyordu. Sonrasında sakatlandım ve şans bulmam iyice zorlaştı" diye konuştu.

"KENDİMİ İYİ İFADE EDEMİYORDUM"

O dönemki teknik direktörü Şenol Güneş'ten de bahseden Boyko, "O oyuncularla konuşmayı pek sevmezdi. Ortak bir dili konuşamadığımız için tercüman aracılığıyla anlaşıyorduk ve kendimi iyi ifade edemiyordum. Ancak çok başarılı bir teknik direktördü" ifadelerini kullandı.

"SUÇ BENDE"

32 yaşındaki kaleci Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra o dönem nerede yanlış yaptığınıanladığını ve suçun kendisinde olduğunu da itiraf etti.

2016 yılının ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Denys Boyko, siyah beyazlı kulübün kalesini 5 resmi maçta korumuştu.

Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
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