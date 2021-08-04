Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
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Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını yaptı. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştiren Denizlispor yönetiminde Muhammed Üstek, Ahmet Selvi ve Fethi Akcan başkan yardımcılığına seçildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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