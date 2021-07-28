Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-22 futbol sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam ediyor.

2021-22 futbol sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam ediyor.

Veli Acar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, yapılan çift antrenmanlar ile kondisyon yüklemesi gerçekleştiriyor. 2021-2022 sezonunu ligin ilk haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı ile açacak olan Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - DENİZLİ

Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reynmen Buse Varol Düm Tek Tek
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:58:43. #1.14#

title