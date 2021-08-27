Denizlispor'un kamp masraflarını iş adamı İbrahim Tan üstlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor'un kamp masraflarını iş adamı İbrahim Tan üstlendi

Denizlispor'un kamp masraflarını iş adamı İbrahim Tan üstlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un milli maç arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği hazırlık kampının masraflarını, iş adamı İbrahim Tan karşılayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un milli maç arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği hazırlık kampının masraflarını, iş adamı İbrahim Tan karşılayacak.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Mehmet Uz ile bir araya gelen iş adamı İbrahim Tan, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Yapılan görüşmede kamp masraflarını üstlenip, statta loca kiralayarak kulübe destek olacağını kaydeden İbrahim Tan, "Denizlispor yeni bir oluşum ile güzel işler yapmaya devam ediyor. Başkanımız Mehmet Uz ve ekibine güveniyoruz. Şehir olarak Denizlispor'a sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Uz, ziyarette İbrahim Tan'a forma hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Arda Güler Alper Yılmaz Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizlispor'un kamp masraflarını iş adamı İbrahim Tan üstlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:25:50. #1.16#

title