Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti
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Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti

24.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:39

Türkiye Kupası'nda 2 Lig ekibi Turgutluspor'a yenilip turnuvaya veda eden Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki görevini bıraktı.

Bu sezon istediği sonuçları alamayna Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki istifa kararı aldı.

Hırvat teknik adam, Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a elendikleri maç sonrasında yönetime istifasını sundu. Denizli yönetimi, her şeyi değerlendirdikten sonra son kararını açıklayacak.

MAÇ SONRASI İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Turgutluspor maçı sonrasında Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız" demişti.

Türkiye Kupası'nda büyük şoku yaşayan Denizlispor, Süper Lig'de de 8 haftada topladığı 5 puanla 20. sırada kaldı.

Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti
Haber Yorumları (3)
ALİ: ÇOK ACELECİYİZ. ÜLKEDEKİ EN SİSTEMLİ HOCALARDAN BİRİ BENCE İYİ OLMADI. SABREDİLİRSE BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞACAK BİR HOCA.
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UNI FB: BIRAZ DAHA ŞANSE VERIN AGA, YABANCI HOCA KOLAY YETIŞMIYOR
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KEŞKE: Fatih Terim de istifa etse de çok sevdiğim Cim bomun maçlarını seyretmeye başlasam. .
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500
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