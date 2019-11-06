Denizlispor, Süper Lig'de Beşiktaş maçına odaklandı

06.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:58

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'la 10 Kasım Pazar günü oynayacakları karşılaşmayla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Taner Atilla, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yla kupada eşleşmelerini değerlendiren Atilla, "Komşumuz Altınordu ile eşleştik. İlk maçı İzmir'de oynayacağız. Daha sonra da Denizli'de kendilerini ağırlayacağız. Tekrardan herkese hayırlı olsun, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Beşiktaş'la oynayacakları lig maçının önemine dikkati çeken Atilla, "İnanarak geleceğiz. Son Sivasspor maçı taraftarımızda tedirginliğe yol açtı ama bunu hemen üstümüzden atmamız lazım. Ciddi bir takımımız var, ciddi bir yatırım yaptık. Özlenen Süper Lig hayali vardı Denizli camiasında. Bu özlemin de farkındayız. Bunun kıymetini bilen bir yönetim var. Herkes rahat olsun. Beşiktaş karşısında sahaya kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'a kaybettikleri iç saha maçından sonra taraftarın tepkisini değerlendiren Taner Atilla, şunları kaydetti:

"Taraftarların dediklerini tabii ki dikkate alacağız. Son haftalarda önemli bölgelerde önemi isimler sakatlandı. Dolayısıyla eksiklerini sahada fazlasıyla hissettik. Bütün eksiklerimiz, sakatlarımız iyileşti. Beşiktaş'ın misafiriyiz. Takımımız eski gücüne, mücadelesine, mücadele ruhuna tekrar kavuştu. Taraftarımız da bu bilinçte, rahatlıkta olsun. Dolayısıyla tam kadro olarak çıktığımızda lige nasıl başlayıp gücümüzü gösterdiysek tekrardan göstereceğiz. Takımımıza, taraftarlarımıza şehrimize inancımız, güvencimiz tam."

Kaynak: AA