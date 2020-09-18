Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'le anlaşma sağladı
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Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'le anlaşma sağladı

Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Neven Subotic Süper Lig'e geliyor. Son olarak Union Berlin forması giyen 31 yaşındaki stoper, Yukatel Denizlispor ile anlaşma sağladı.

18.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:57

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, haftalardır peşinde koştuğu Neven Subotic ile anlaşma sağladı.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoperin Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçtiği ve yönetimin 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkıştığı bildirildi.

2 BUNDESLİGA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'le anlaşma sağladı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Deniz TOKAT
Deniz TOKAT
DHA Editörü
Haber Yorumları (1)
VEZIR: BUNLAR BU PARALARI NERDEN BULUYOR. . . . . . . . . . . . . . .
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