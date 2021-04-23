Denizlispor, Sivasspor maçına hazır
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Denizlispor, Sivasspor maçına hazır

Denizlispor, Sivasspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas oyunları ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Oğuz Yılmaz, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu arada, karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda pozitif bulguya rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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