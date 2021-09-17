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Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Spor
Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Uz güven tazeledi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Uz güven tazeledi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi. Kongreye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizlispor'un eski başkanları, delegeler ve taraftarlar da katıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, yönetim kurulunun 1 başkan ve 20 üyeden oluşması kabul edildi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeni yönetim kadrosuyla daha fazla çalışacaklarını belirterek, "Her türlü zorlu şartlara rağmen biz görevimizin başındayız. O yüzden bu sezon 'bu takım bizim' sloganımızla hareket edeceğiz. Bizi zor zamanlarda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Altyapımızı bir futbol fabrikası yapmayı hedefliyoruz. Biz zor zamanda bu takıma sahip çıktık. Hiç mazerete sığmadan kısa süre içinde başarılı bir transfer gerçekleştirdik. Bugün daha güçlü bir yönetim anlayışıyla çıktığımız bu yolda Denizli halkına yakışan bir yönetim olacağımızın sözünü veriyoruz. Denizlispor'u hakkettiği güzel günlere kavuşturacağız" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise kente geldiği günden beri Denizlispor'un başarısız olduğu zamanlarda üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Kötü bir süreç yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Toparlanacağız. Özlediğimiz Denizlispor'u bugün seçilen yeni yönetimle birlikte tekrar hayata geçireceğiz. Elimden geldiğince bu kurumsal yapının yanında yer alacağım. Göreve geldiğim günden beri adeta doğduğum şehrin takımından hiçbir şekilde ayırmadım. Çünkü ben bu şehrin evladı ve yaşayanıyım. Evet kötü günler yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Onları yaşamamak adına ciddi tedbirler alarak yolumuza devam edeceğiz. Özlediğimiz o Avrupa'da oynayan Denizlispor'u tekrar temelini burada atacağız" diye konuştu.

Başkan Mehmet Uz, 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen kongrede başkanlığa seçilmiş, kısa bir süre içinde 19 transfer yaparak takımı baştan kurmuştu. Yönetim listesini yenilemek amacıyla yeniden kongre kararı alan Mehmet Uz, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Başkan Mehmet Uz'un yönetim listesinde şu isimler bulunuyor:

"Ali İnceören, Ali Yörümez, Ahmet Aşıkoğlu, Derviş Gedik, Ersen Kaplan Ferhat Yıldırım, Hasan Yıldırım, Hikmet Olgun, Hüseyin Eren, İsmail Kartal, İsmet Kaya, İzzet Çağlar Altunbaş, Mehmet Teke, Necip İrdem, Nedim Demirkan, Ömer Tuncer, Recep Dayı, Refik Kapan, Seyit Berber, Taner Atilla."


Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor Haberleri
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Haber: Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan - Haberler Spor
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