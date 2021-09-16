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Denizlispor gücünü gösterdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor gücünü gösterdi

TFF 1'inci Lig'de sezona büyük bir bilinmezlik içinde, kadrosu dağılmış olarak başladıktan sonra çıktığı ilk 3 maçını kaybeden Denizlispor, ligin ilk haftasının ardından transfer yasağını kaldırıp yaptığı takviyelerle kısa sürede kendine geldi.

TFF 1'inci Lig'de sezona büyük bir bilinmezlik içinde, kadrosu dağılmış olarak başladıktan sonra çıktığı ilk 3 maçını kaybeden Denizlispor, ligin ilk haftasının ardından transfer yasağını kaldırıp yaptığı takviyelerle kısa sürede kendine geldi.

Sezonun ilk maçının ardından yasağı açıp 2 hafta içinde 19 iddialı takviye yapan Horoz, milli ara sonrası sahalara bambaşka bir şekilde döndü. İlk 3 maçta gol bile atamadan mağlup olan Denizlispor, yeni transferleri form tuttuktan sonra çıktığı son 2 maçta ligin güçlü ekibi Eyüpspor'u deplasmanda, Adanaspor'u da evinde 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Denizlispor'un yeni yeni forma giymeye başlayan Ömer Şişmanoğlu, Aissati, Gökhan Süzen, Darri, Djedje, Muğdat gibi yıldızları, oynadıkları ilk maçlardan tam puan aldı. Ligde 6 puana ulaşan yeşil siyahlı ekip, sezon başında küme düşmenin en büyük adaylarından biriyken bir anda yarışta iddialı takımlar arasına adını yazdırdı.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU DAMGASI

Denizlispor'un kariyerinde daha önce Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulübünde giyen yeni golcüsü Ömer Şişmanoğlu, forma giydiği ilk 2 maçtan kalitesini kanıtladı. Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan 32 yaşındaki santrfor, Denizlispor formasını ilk kez geçen hafta sonu Eyüpspor deplasmanında sırtına geçirip takımının bu sezonki ilk golünü attı. Horoz, maçı Ömer ve Muğdat'ın golleriyle kazanırken, tecrübeli futbolcu Adanaspor'u da boş geçmedi. İlk yarıda attığı 2 golle rakibin fişini çeken Ömer, 2 maçta 3 gole ulaştı.


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