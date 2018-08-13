Denizlispor - Gazişehir Gaziantep: 0-1
STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Bilal Gölen (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Muhammed Himmet (xx), Alperen (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xx), Burak Altıparmak (xx), Aissati (xx), Burak Çalık x (Dk. 70 Tisdell xx), Recep xx (Dk.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Bilal Gölen (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Muhammed Himmet (xx), Alperen (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xx), Burak Altıparmak (xx), Aissati (xx), Burak Çalık x (Dk. 70 Tisdell xx), Recep xx (Dk. 90 Seddar x), Ziya xx (Dk. 85 Cihan x), Mehmet Akyüz (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Fatih (xx) - Rıdvan (xx), Yalçın (xx), Ahmet Kesim (xxx), Mehmet (xxxx), Kubilay (xx), Gökhan (xx), Okan xx (Dk. 81 Segbefia x), Del Valle (xxx) (Dk. 78 Muhammet Enes x), Balogun xx (Dk. 90+2 Jefferson), Poepon (xxx)
GOLLER: Dk. 78 Mehmet (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Burak Çalık, Muhammed Himmet, Aissati (Denizlispor) - Muhammet Enes (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor sezonun ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne tek golle boyun eğdi: 0-1.
5'inci dakikada Burak Çalık'ın pasında topa dokunamayan Mehmet Akyüz mutlak golü kaçırdı.
13'üncü dakikada Del Valle'in sert vurduğu top az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.
18'inci dakikada Del Valle'nin vuruşu üst direğe takıldı.
51'inci dakikada Burak'ın yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şut kale direğinin yanından dışarı çıktı.
78'inci dakikada konuk takım öne geçti. İki rakibini geçerek ceza alanına giren Mehmet'in yerden vurduğu sert şutla top ağlarla buluştu: 0-1.