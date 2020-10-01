Denizlispor galibiyeti unuttu
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Denizlispor galibiyeti unuttu

01.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:14
Denizlispor galibiyeti unuttu

SÜPER Lig'de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, geçen sezondan bu yana oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

SÜPER Lig'de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, geçen sezondan bu yana oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Bu sezonun ilk 3 haftasında da sadece 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar taraftarını üzmeye devam etti. Geçen sezon son 8 karşılaşmada yalnızca Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenebilen Denizlispor; Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını kaybedip, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı.

Bu sezona ise 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Denizlispor, Trabzonspor'la eşitliği bozamadı, son maçında Fraport TAV Antalyaspor'a tek golle kaybetti. Şu ana kadar topladığı 1 puanla haftayı 20'nci sırada kapatan Denizlispor, gol yollarında da etkisiz kaldı. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin öğrencileri, bu sezon oynadığı maçlarda yalnızca 1 gol atabildi. Denizlispor'un forvet oyuncuları Hugo Rodallega ve Muris Mesanovic süre aldıkları dakikalarda fileleri havalandıramadı. Prosinecki, Konyaspor maçını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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