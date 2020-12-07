Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı
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Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı

07.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:38

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşanmış ve polis olaylara müdahale etmişti. Olayların, Denizlispor yöneticisinin Fenerbahçeli futbolculara söylediği sert sözler nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun ise tartışmaya sonradan dahil olduğu belirtildi.

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında protokolde çıkan tartışmanın nedeni belli oldu.

Beyaz Futbol programında Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve son olarak "Emek hırsızları" sözlerinden sonra Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen tepki gösterdi.

EMRE BELÖZOĞLU SONRADAN DAHİL OLDU

Alper Pirşen'in tepkisi sonrası her iki taraftan da atışmalar oldu. Emre Belözoğlu, başta uzak dursa da bu tartışmaya sonradan dahil oldu.

Emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası tartışmalar durulurken, maçın kalan bölümünde iki taraf da daha tepkisiz bir biçimde maçı izledi.

Kaan Şanlıkan, maçtan sonra yaptığı açıklamada protokolde Alper Pirşen ile tartıştığına yönelik iddiaları reddetti.

Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı
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