Denizlispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 5 Ocak Cumartesi günü Eyüpspor'u ağırlayacağı 23. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı oyuncular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ısınma ve koşuyla antrenmana başladı.

İki grup halinde top kapma çalışmaları üzerinde duran oyuncular, idmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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