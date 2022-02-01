Denizlispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Sebahatdin Zeyrek - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 5 Ocak Cumartesi günü Eyüpspor'u ağırlayacağı 23. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 5 Ocak Cumartesi günü Eyüpspor'u ağırlayacağı 23. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı oyuncular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ısınma ve koşuyla antrenmana başladı.

İki grup halinde top kapma çalışmaları üzerinde duran oyuncular, idmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

???????????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Eyüpspor, Ocak, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title