Denizlispor, eski oyuncuları Zeki Yavru'ya geçen sezon yapılan ödeme miktarını açıkladı
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Denizlispor, eski oyuncuları Zeki Yavru'ya geçen sezon yapılan ödeme miktarını açıkladı

06.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:22
Denizlispor, eski oyuncuları Zeki Yavru'ya geçen sezon yapılan ödeme miktarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, eski oyuncuları Zeki Yavru'ya geçen sezon boyunca 1 milyon 226 bin lira maaş ve 445 bin lira prim ödemesi yapıldığını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, eski oyuncuları Zeki Yavru'ya geçen sezon boyunca 1 milyon 226 bin lira maaş ve 445 bin lira prim ödemesi yapıldığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Yeni Malatyasporlu Zeki Yavru'ya yapılan ödemelerin dekontları paylaşıldı.

Açıklamada, Zeki Yavru'nun Denizlispor'dan ücretini alamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Eski futbolcularımızdan Zeki Yavru'ya geçtiğimiz sezon boyunca toplam 1 milyon 226 bin lira maaş ve 445 bin lira prim ödemesi yapılmıştır. Denizlispor Kulübünden ekmek yemiş bir futbolcunun, eski kulübüne karşı attığı bu iftirayı kınıyor, kendisini vicdanı ile baş başa bırakıyoruz."

Zeki Yavru'ya her istediğinde izin verildiğinin bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli kızımızın tedavisi için elimizden gelen tüm desteği verdiğimizi kendisine hatırlatır, kızının tedavisi için izin konusunda kendisine sağladığımız esnekliğin ise tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."

Bugünkü Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının 90. dakikasında oyundan çıkan Zeki Yavru ile tribündeki bir kişi arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Zeki Yavru, sarı kartla cezalandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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