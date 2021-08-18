Denizlispor eski futbolcularını gündeme aldı
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Denizlispor eski futbolcularını gündeme aldı

Denizlispor eski futbolcularını gündeme aldı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor transferde hareketli günler yaşıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor transferde hareketli günler yaşıyor.

Eski futbolcularına ödeme yapıp transfer yasağını kaldırdıktan sonra ilk imzasını Tuzlaspor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'a attıran, ardından teknik direktör Serhat Gülpınar'la sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar eski futbolcularını gündemine aldı. Ege ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 futbol sezonunda takımda yer alan Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'u kadroya katmak için girişimlere başladı.Samsunspor'da forma giyen Mehmet Akyüz ve Altay'da oynayan Ziya Alkurt'un eski takımlarına dönmeye sıcak baktıkları, görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Denizlispor'un Süper Lig'e yükseldiği sezon Mehmet Akyüz 15 gol 6 asist, Ziya Alkurt ise 10 gol 5 asistlik katkı sağlayarak şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Denizlispor, yine Altay'da forma giyen eski oyuncusu Hollandalı Leandro Kappel'e de kanca attı. Yeşil-siyahlıların 2016-2017 futbol sezonunda Denizlispor'da görev yapan Kappel ile de anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Denizli'nin listesinde Aissati, Stackhowiak gibi eski futbolcuları da bulunuyor.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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