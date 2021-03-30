Denizlispor'da Pantilimon krizi
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Denizlispor'da Pantilimon krizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor'da Pantilimon krizi

Y. Denizlispor, mazaretsiz olarak antrenmanlara katılmayan Pantilimon için hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Y. Denizlispor, mazaretsiz olarak antrenmanlara katılmayan Pantilimon için hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'a sezon başında katılan Pantilimon, alacakları nedeniyle uzun süredir maçlara çıkmıyordu. Yeşil-siyahlı ekibin bugün gerçekleşen antrenmanına Pantilimon'un katılmaması üzerine Denizlispor yazılı açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze herhangi bir mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan profesyonel futbolcumuz Costel Pantilimon için noter tespiti yaptırılmıştır. İlgili oyuncu tarafından kulübümüze gönderilen herhangi bir izin/fesih yazısı bulunmamaktadır. Sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ve profesyonellikten uzak bir tutum sergileyen bu futbolcu ile ilgili tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Denizlispor'da Pantilimon krizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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