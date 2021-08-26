Denizlispor'dan oyunculara 5 bin TL prim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor'dan oyunculara 5 bin TL prim

Denizlispor'dan oyunculara 5 bin TL prim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Manisa FK maçında mağlubiyet alınmasına rağmen genç futbolcuların gösterdiği üstün mücadeleden dolayı kişi başı 5 bin TL pirim verdi.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Manisa FK maçında mağlubiyet alınmasına rağmen genç futbolcuların gösterdiği üstün mücadeleden dolayı kişi başı 5 bin TL pirim verdi.

TFF 1. Lig 2. Hafta karşılaşmasında Manisa FK'ya mağlup olan Denizlispor'lu futbolculara kişi başı 5 bin TL prim verildi. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, maç sonrasında futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, Manisa FK karşısında sahada gösterilen üstün mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti. Penaltı pozisyonunun tartışmaya açık olduğunu belirten Başkan Uz, "Sahada gösterilen performans ve emeğinizden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sahada gösterdiğiniz mücadelenin karşılığını puan olarak alamadınız ancak bizler yönetim kurulu olarak sizlere 5'er bin TL prim dağıtmak istiyoruz. Bu istek ve arzunuzun sezon boyunca devam etmesini sizlerden bekliyoruz" diye konuştu.

Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Denizlispor'da gösterilen mücadeleye prim verilmesi futbolcular tarafından mutlulukla karşılandı. Başkan Mehmet Uz, genç oyunculara ve oluşturulan kadroya çok güvendiğini belirterek, oyunculara dağıtılan primin onurlu mücadele ve gösterilen üstün performansa verildiğini belirtti. - DENİZLİ

Denizlispor'dan oyunculara 5 bin TL prim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizlispor'dan oyunculara 5 bin TL prim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:19:55. #1.16#

title