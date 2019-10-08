Denizlispor'da yücel ildiz dönemi sona erdi

08.10.2019 16:18

SÜPER Lig'de sezona iyi başladıktan sonra 5 maçtır galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor'da geçen haftadan bu yana geleceği tartışılan teknik direktör Yücel İldiz'le yollar ayrıldı. Dün yapılan toplantıda İldiz'in durumunu uzun uzun görüşüp güvenoyu veren kurmaylar, bugün tecrübeli teknik adamla devam etmeme kararı aldı.

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kötü gidişat nedeniyle hocamızla görüştük. Yollarımızı ayırmamız gerektiğini söyledik. Yücel İldiz hocamız da bunu olgunlukla karışladı. Dolayısıyla görev değişikliğine gideceğiz. Bugün hocamız takımdan ayrılıyor. Yönetim kurulu olarak yeni bir hoca arayışı içerisine gireceğiz. Şu an teknik direktörlük için bir adayımız yok" dedi.

Denizlispor'dan yapılan resmi kulüp açıklamasında ise "Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup, teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı olarak kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz" denildi.

Yeşil-siyahlı ekibi geçen sezon 8'inci hafta sonunda devralan Yücel İldiz, Denizlispor'u TFF 1'inci Lig'de şampiyon yaparak 9 yıl sonra Süper Lig'e taşımıştı. İldiz yönetiminde bu sezona Galatasaray ve Antalyaspor'u üst üste yenerek başlayan Denizli ekibi, ardından düşüşe geçti. Denizlispor, 7 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puan topladı. Yeşil-siyahlılar, milli maçlar için sezona verilen araya 13'üncü sırada girdi.

İLK ADAY BAKKAL

Diğer taraftan, Denizlispor'da Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük için, son olarak geçen sezon Bursaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal'ın adı geçiyor. Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörlerinden olan Bakkal, kariyerine futbolcu olarak da forma giydiği Denizlispor'da başladı. Kulüpte 1996-2000 yılları arasında antrenör olarak görev yapan 55 yaşındaki Bakkal, yeşil-siyahlı takımı 2009'da çalıştırmıştı.

Kaynak: DHA