Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve açma-germe çalışmasının ardından topla pas çalışması yaptı.

Levent Kartop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, telafisi olmayan haftalara girdiklerini belirterek, ligde son haftalara girildikçe makasın daraldığını ifade etti.

Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Kartop, şunları söyledi:

"Başakşehir maçında gösterdiğimiz mücadelenin aynısını Trabzonspor'a karşı da göstereceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımızın motivasyonu o şekilde. Herkes de kendine olan gücünü gösterecek. Biz de onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve bugüne kadar da hiçbir zaman bırakmadılar, sonuna kadar savaşmaya devam ediyorlar. Denizlisporun, camianın büyüklüğünü oyuncularım ve bizler zaten biliyoruz, bunun farkındayız. İnşallah alnımızın akıyla bu maçtan iyi mücadele ederek ve skor alarak çıkacağız."

Denizlispor'un alt yapısından yetişmiş bir kişi olarak üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduğunu belirten Kartop, "Basın olsun, taraftarımız olsun hep olumlu mesaj veriyor bize. İnşallah biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Bütün arkadaşlarıma güveniyorum, hem futbolcu kardeşlerime hem ekibime olsun hem burada çalışan insanlara olsun. Hep beraber bu işin altından kalkacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Kaleci sorunumuz yok"

Kaleci Tolgahan Acar'ın da sakatlığı ile kalede sorun yaşayıp yaşamayacakları sorulan Kartop, "Hüseyin Altıntaş'a sonuna kadar güveniyorum. Kendileri ile geçen hafta zaten konuşmuştum, her an hazır olmalarını söylemiştim. Çünkü bu işin sakatlığı var, cezalısı var. Hatta diğer kalecilerimizle de konuştum. Hepsi de değerli, pırlanta gibi çocuklar. Hüseyin de buranın alt yapısından yetişme. Yüreğini koyacak ve sonuna kadar ona güveniyorum. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok bizim." ifadelerini kullandı.

Hafif sakatlığı bulunan Lopes, antrenmanda ayrı çalışırken diğer oyuncular tam kadro antrenmana katıldı.

Kaynak: AA