Denizlispor'da seçimli olağan genel kurul, 16 Haziran'a ertelendi
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Denizlispor'da seçimli olağan genel kurul, 16 Haziran'a ertelendi

Denizlispor'da seçimli olağan genel kurul, 16 Haziran'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Denizlispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması üzerine 16 Haziran'a ertelendi.

Denizlispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması üzerine 16 Haziran'a ertelendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan kongrenin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.

Genel kurulun, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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Denizlispor'da seçimli olağan genel kurul, 16 Haziran'a ertelendi - Haberler Spor
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