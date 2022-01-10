Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu golle döndü

SPOR Toto 1'inci Lig'de koronavirüse yakalanan 8 oyuncusu ve teknik direktör Fatih Tekke'den yoksun çıktığı deplasmanda zirve yarışındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ilk yarıyı 3-0 mağlup tamamlamasına rağmen tarihi bir geri dönüşle 4-3 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu, sahalara golle döndü. Denizlispor'un en skorer ismi olan tecrübeli forvet, 27 Kasım'daki İstanbulspor deplasmanında takımının sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağlayan golü atıp ardından sakatlanarak devreyi erken kapattı.

Sakatlık problemleriyle boğuşan Denizlispor'da yıldız golcü Ömer Şişmanoğlu, ilk yarının son 5 maçında forma giyemezken, yeşil-siyahlılar bu periyotta 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle düşme hattında kaldı. Sakat, cezalı ve koronavirüs geçiren futbolcuların çokluğunda tam olarak hazır olmamasına rağmen Bandırma deplasmanının 78'inci dakikasında oyuna giren Ömer, 90+5'inci dakikada attığı usta işi galibiyet golüyle takımına hem 6 maç sonra 3 puanı hem de büyük moral kazandırdı. Ömer, toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

Denizlispor'un Gabonlu forveti Kevin Mayi, Spor Toto 1'inci Lig'den Afrika Kupası'nda boy gösterecek tek futbolcu olacak. Mayi'nin de kadrosunda yer aldığı Gabon'un hücum hattında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Aubemayang ve geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza da yer alıyor.